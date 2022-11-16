إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

بالتزامن مع مهاجمة مستوطنين إسرائيلين لمركبات فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أصيب طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أنها سجلت إصابة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، برصاصة مطاطية أسفل العين اليمنى خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة سنجر بمدينة دورا بالضفة الغربية.

وذكر البيان أن الطفل أدخل مستشفى حكومياً محليا لتلقي العلاج.

ووفق شهود عيان، أصيب الطفل بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي أغلق مساء الثلاثاء مدخل مدينة الخليل الجنوبي المؤدي إلى مدينة دوار.

وقال الشهود، إن جنود الاحتلال انتشروا في منطقة دوار التحرير وأغلقوا مدخل مدينة الخليل الجنوبي وشرعوا في تفتيش كاميرات المحلات التجارية.

وذكر الشهود أن مواجهات اندلعت في المكان أسفرت عن اعتقال ثلاثة فلسطينيين وإصابة الطفل.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الجيش الإسرائيلي أغلق المدخل الشمالي لمدينة البيرة (وسط)، في وقت انتشر فيه عشرات المستوطنين في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أغلق ظهر الثلاثاء قرية حارس شمالي الضفة الغربية بسواتر ترابية وحواجز عسكرية، بعد مقتل 3 مستوطنين من مستوطنة أرئيل (شمال) بعملية طعن نفذها فلسطيني من البلدة تم قتله في نفس العملية.

في غضون ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، في بيان مقتضب، أن طواقمها تسلمت مصابا أفرجت عنه إسرائيل.

وأضاف البيان: "طواقمنا استلمت المصاب نيشان الزبن من سجن عوفر (وسط الضفة)"، مشيرا إلى نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، إن الإفراج عن المعتقل الجريح جاء "بعد قرار من محكمة الاحتلال بالإفراج عنه بكفالة".

وأشار إلى أن "الزبن اعتقل في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد أن أطلقت النار عليه وأعدمت رفيقه الشهيد مصعب نفل قرب بلدة سِنجل شمالي رام الله".

من جانب آخر، هاجم مستوطنون، مساء الثلاثاء، مركبات فلسطينية في عدة شوارع بالضفة الغربية، وفق إعلام حكومي فلسطيني.

وقالت وكالة "وفا" إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بمحافظات الخليل (جنوب) وقلقيلية وسلفيت ونابلس (شمال).

ووفق الوكالة فإن عشرات المستوطنين "تجمعوا على الشارع المسمى "فرش الهوى" غرب الخليل وأغلقوه، وهاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها".

وذكرت أن مستوطنين هاجموا "مركبات المواطنين بالحجارة شرق محافظة قلقيلية".

وتابعت أن مستوطنين "رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب قريتي ياسوف وحارس بمحافظة سلفيت".

بدوره، قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن مستوطنين "اعتدوا على مركبات المواطنين في محيط حاجز حُوارة جنوبي نابلس، ما أسفر عن إصابة وتحطيم زجاج عدد من المركبات".

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة منذ مطلع العام الجاري توترا ملحوظا بين الفلسطينيين وإسرائيل، وارتفاعا في وتيرة عمليات الجيش الإسرائيلي فيها.