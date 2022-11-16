سفينة عسكرية إيطالية تشارك في تأمين كاس العالم

وصلت سفينة "باولو ثون" الإيطالية العسكرية، الثلاثاء، إلى قاعدة أم الحول البحرية في قطر للمشاركة في تأمين المونديال.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، في بيان إن "وصول السفينة يأتي ضمن اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الوزارة مع القوات الشقيقة والصديقة لتأمين بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022".

وكانت قوات مسلحة من عدة دول صديقة، منها تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا والسعودية والكويت وباكستان والأردن وفلسطين، وصلت إلى قطر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للمشاركة في تأمين المونديال.

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم في قطر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وستجمع المباراة الافتتاحية منتخبي قطر والإكوادور على ملعب "البيت" في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.