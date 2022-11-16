لجنة بمجلس الأعيان الأردني: تفجير إسطنبول "لن يزيد تركيا إلا قوة"

أكدت لجنة الصداقة الأردنية التركية في مجلس الأعيان "الغرفة الثانية للبرلمان"، الثلاثاء، أن التفجير الذي وقع الأحد، بشارع الاستقلال في مدينة إسطنبول، "لن يزيد تركيا إلا قوة وصلابة في مسيرة الإنجاز والتقدم".

واعتبر اللجنة، في بيان، أن هذه الحادثة "ضربت ببشاعتها كل المفاهيم الإنسانية"، مضيفة بأنه "لن تزيد تركيا إلا قوة وصلابة في مسيرة الإنجاز والتقدم، وتحقيق المزيد من الازدهار، والذي أصبح نموذجاً يُحتذى به على مستوى العالم"، بحسب وكالة الأناضول.

و أعربت اللجنة عن "عميق حزنها تجاه ما أسفرت عنه الحادثة الإجرامية، ووقوفها مع تركيا، حكومة وشعبا".

ودعت في ختام بيانها الرحمة للضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بإسطنبول، الأحد، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين بينهم اثنان في حالة حرجة.

والاثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي، وأنها تلقّت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب شمالي سوريا.