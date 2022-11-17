إسرائيل تصادر 320 دونماً من أراضي الفلسطينيين جنوبي الضفة

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الدونمات (الدونم ألف متر مربع)، من أراضي بلدات الخضر ونحالين وأرطاس في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لصالح توسعة بعض المستوطنات.

وأصدرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أمراً عسكرياً يقضي بمصادرة 320 دونماً، لصالح توسعة بعض المستوطنات جنوب الضفة المحتلة.

وقال مدير مكتب هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجة، إن "الأمر العسكري يقضي بالاستيلاء على 320 دونماً لصالح توسعة ثلاث مستوطنات، وهي دنيال وإليعازر وأفرات، على حساب أراضي المواطنين في الخضر ونحالين وأرطاس".

وأضاف بريجة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.

يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.