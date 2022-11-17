إسرائيل تغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية،

وأفادت مديرية أوقاف الخليل في بيان، بأن "سلطات الاحتلال ستُغلق المسجد الإبراهيمي اعتباراً من عصر غد الجمعة، وحتى مساء السبت" بذريعة الاحتفال بعيد "سبت سارة اليهودي".

وقالت إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينيين، وتفرض العقوبات الجماعية عليهم، وتمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، وتشدد من إجراءاتها على الحواجز العسكرية".

ومنذ عام 1994 قُسّم المسجد الإبراهيمي إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين والآخر باليهود، إثر قيام مستوطن بمجزرة بحق الفلسطينيين استشهد فيها 29 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر في 25 شباط/ فبراير من العام ذاته.

وتسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لليهود، بدخول الجزء الخاص بالمسلمين بشكلٍ كامل 10 أيام في السنة، وذلك خلال الأعياد اليهودية، ويقع المسجد، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، في البلدة القديمة من الخليل.