البرلمان اللبناني يخفق للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة السادسة بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانطلقت اليوم الجلسة النيابية السادسة التي حضرها 112 نائباً من أصل 128، لانتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحصل ميشال معوض على 43 صوتاً، وعصام خليفة على 7 أصوات، وسليمان فرنجية على صوت واحد، و3 لزياد بارود، فيما صوت 46 نائباً بورقة بيضاء و10 أوراق ملغاة و2 وضعا عبارتين.

وفور انتهاء الجلسة وعدم اكتمال نصاب الدورة الثانية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، إنه حدد 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري موعداً جديداً لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائباً، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية 86 نائباً.

وسبق للبرلمان أن أخفق خمس مرات في انتخاب الرئيس خلال جلسات في 29 سبتمبر/ أيلول و20 و24 أكتوبر الماضيين و3 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري .

والتوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان بحسب مراقبين، ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي جرى بوساطة أمريكية.

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.

ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفياً، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.