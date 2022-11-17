الرئيس الإسرائيلي يستعد لزيارة دولتين عربيتين ديسمبر المقبل

يستعد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لزيارة مملكة البحرين ودولة الإمارات الشهر المقبل.

وتعد زيارة البحرين هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس: "خلال الزيارة التي ستتم في 4 ديسمبر/كانون الأول، سيلتقي هرتسوغ بملك البحرين وكبار المسؤولين في المملكة وأفراد من الجالية اليهودية"

وأضافت: "سيكون هرتسوغ أول رئيس إسرائيلي يزور البحرين".

وأشارت الهيئة، إلى أن "هرتسوغ سيتوجه غداة زيارته للبحرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي سيعقد في أبوظبي".

وأردفت: "هناك سيلتقي الرئيس هرتسوغ مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وتابعت الهيئة، أن "زيارة هرتسوغ إلى الإمارات ستستغرق يوماً واحداً ويعود إلى إسرائيل".

وسبق لهرتسوغ أن زار الإمارات في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي فبراير/شباط من هذا العام قام رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بأول زيارة رسمية إلى البحرين.

ومن قبله، زار البحرين وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء يائير لابيد عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية.

ولم يصدر تعليق من البحرين أو الإمارات عن هذه الزيارة.

ووقّعت البحرين والإمارات، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وفي العام نفسه، وقّع المغرب والسودان اتفاقيتين مماثلتين مع إسرائيل، لتنضم الدول العربية الأربع إلى مصر والأردن المرتبطين باتفاقيتي سلام مع تل أبيب منذ 1979 و1994.