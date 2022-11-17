السعودية توقع اتفاقيات مع شركات كورية جنوبية بـ 30 مليار دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، توقيعها اتفاقيات شراكات تجارية واقتصادية واستثمارية بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية.



يأتي ذلك على هامش زيارة، بدأها الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية، بحسب تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح من بلومبرغ لتلفزيون الشرق السعودي.

وقال الفالح إن الاتفاقيات الجديدة الموقعة بين الجانبين، تتضمن قطاعات حيوية، "منها الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الطبية وبناء السفن".

ولم يذكر الوزير السعودي تفاصيل وتوزيع الاستثمارات الجديدة، لكن شركة أرامكو السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم عن استثمار هو الأكبر لها على الإطلاق في كوريا الجنوبية بقيمة 7 مليارات دولار.

وأوضحت أرامكو أن المشروع الذي يُعرف باسم "شاهين" يهدف لاستخدام تقنية مبتكرة لأول مرة لتحويل النفط الخام إلى مواد أولية كيميائية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".