ليبيا تستدعي القائم بالأعمال اليوناني في طرابلس

استدعت حكومة الوحدة الليبية، الخميس، القائم بالأعمال اليوناني يوانيس ستاماتيكوس، على خلفية الغاء وزير خارجية بلاده زيارته لطرابلس فور وصوله للمطار، فيما اتهمت أثينا الحكومة الليبية بخرق اتفاق مسبق يقضي بعدم لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية، تأتي في سياق الاحتجاج على تصرفات وموقف وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مطار معيتيقة في طرابلس، ورفضه النزول من الطائرة، والعودة إلى بلاده.

ووصف المسؤول الليبي، تصرف ديندياس بأنه "إهانة للشعب الليبي".

وفي وقت سابق من صباح الخميس، أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، عن استيائها واستهجانها تصرف وزير الخارجية اليوناني، "دون تقديم إيضاحات".

وقالت الخارجية الليبية في بيان: "بناء على طلب اليونانيين، منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس".



وتابعت أن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، كانت في انتظار استقباله، وفق الأعراف الدبلوماسية".





وكان من المقرر أن يلتقي ديندياس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، غير أنه غادر دون إتمام أي لقاءات مع الجانب الليبي في زيارته التي كان من المقرر أن تستمر يوماً واحداً.

أثينا توضح

وفي وقت لاحق من الخميس، وصل وزير الخارجية اليوناني إلى مدينة بنغازي للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.



وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان لها، إن إلغاء زيارة وزيرها نيكوس دندياس إلى طرابلس بسبب خرق وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الاتفاق المقرّر على عدم لقاء المنقوش، والاكتفاء بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مضيفة أن الزيارة مستمرّة إلى شرق ليبيا كما هو مقرّر لها.

وأشار بيان الخارجية اليونانية إلى أن دندياس سيركز خلال المحادثات مع المسؤولين الليبيين على تعزيز التعاون بين اليونان وليبيا، والقانون الدولي وخاصة قانون البحار.