ليبيا تستهجن رفض وزير خارجية اليونان النزول من طائرته في طرابلس

أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، عن استيائها واستهجانها "رفض" وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، النزول من طائرته فور وصوله طرابلس، وعودته "دون تقديم إيضاحات".

وأوضحت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان: أنه "بناء على طلب اليونانيين منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس"، صباح الخميس.

وأضافت أن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش كانت في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية".

وتابع البيان: "إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء، رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات".

وأردفت الخارجية أنها "تستهجن هذا التصرّف، وسوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها".

وأشارت إلى "السياسات والمواقف الفجّة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية، والتي عكستها تصريحاته غير المتّزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات اليونانية حول البيان الليبي، حتى الساعة 08:30 "ت.غ".

وكان من المقرر أن يلتقي ديندياس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، خلال زيارة ليوم واحد، غير أنه غادر دون إتمام أي لقاءات مع الجانب الليبي.