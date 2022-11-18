تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى يوم السبت

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري تمديد مؤتمر المناخ كوب27 بشرم الشيخ إلى يوم السبت المقبل لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضراب الناتجة عن التغير المناخي.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري "أنا مصمم على إنجاز المؤتمر غداً"، داعياً الأطراف إلى تكثيف الجهود في المفاوضات التي تتعثر خصوصاً حول مسائل التمويل الموجه للدول الفقيرة.

وكان من المقرر أن تصل القمة العالمية للمناخ "كوب27"، المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية، لختام أعمالها يوم الجمعة.

ويهدف مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 27، الذي تنظمه الأمم المتحدة إلى زيادة التزامات حوالى 200 دولة مشاركة في الحد من هذه الآفة، وإزاء هذه الكوارث، تطالب دول الجنوب خلال مؤتمر المناخ بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط للخسائر والأضرار المناخية.