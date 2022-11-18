قطر تخصص مناطق ترفيهية بمطاري حمد والدوحة خلال المونديال

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الخميس، تخصيص منطقة ترفيهية مجانية في مطاري حمد والدوحة الدوليين لجميع المسافرين حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل بمناسبة كأس العالم.

وقالت مصادر صحفية، إن الناقلة الوطنية القطرية كشفت عن تدشين أغنية جديدة احتفاء بالمونديال خلال حفل بمطار حمد شارك فيه رئيس اتحاد كرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في كلمته بالحفل: "مع تدشين منطقة انتظار المسافرين، نتطلع إلى استضافة الآلاف من المشجعين في أي وقت في مطاراتنا عالمية المستوى".

من جانبه، قال بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، إن بدء عمل المنطقة المخصصة لانتظار المسافرين المغادرين في مطاري حمد والدوحة الدوليين، سيوفر فرصة رائعة لتجربة بطولة كأس العالم قطر 2022".

وتعد مناطق انتظار المسافرين المغادرين جزءا من خطة عمليات المطار الأولية لشركة "مطار" التي تهدف إلى تحسين التدفق العام في كلا المطارين واستيعاب آلاف الزوار في أي وقت طوال فترة البطولة.

وتشمل منطقة انتظار المسافرين في مطار حمد الدولي منطقة مخصصة لألعاب الواقع الافتراضي لتكون الأولى في العالم، إضافة لمناطق ألعاب للأطفال وشاشات عملاقة تبث مباريات كأس العالم وآخر أخبار البطولة.

وتُمكّن منطقة انتظار المسافرين المشجعين من تخزين أمتعتهم بأمان وتذوق أفضل المأكولات العالمية والاسترخاء.