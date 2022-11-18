وزارة الخارجية التركية تعزي في ضحايا حريق مبنى سكني بغزة

قدمت وزارة الخارجية التركية، الخميس، تعازيها في ضحايا حريق كبير في عمارة سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الخارجية، في بيان، إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ مصرع 21 فلسطينياً.

وترحمت على أرواح الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

ولقي 21 فلسطينياً مصرعهم، الخميس، إثر اندلاع حريق كبير في عمارة سكنية بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، فيما تم إعلان الحداد رسمياً على أرواح الضحايا غدا الجمعة.

وقال الدفاع المدني بغزة، في بيان: "تم انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع".