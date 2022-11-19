حماس ترحب بالقرار الأممي الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، بقرار الأمم المتحدة الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وقال متحدث الحركة جهاد طه: "نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لحقّ شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير".

واعتبر البيان أن القرار خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح انتصاراً لعدالة القضية الوطنية، وتأكيداً على فشل كل المحاولات الرامية إلى تغييب وشطب القضية الفلسطينية، مشيدا بدور ومواقف كل الدول التي صوّتت لصالح القرار الأممي.

ودعت الحركة في بيانها الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة إلى ترجمة هذا القرار عملياً على أرض الواقع، بوقف جرائم الاحتلال في التهجير والتهويد والاستيطان، وتمكين شعبنا من الدفاع عن نفسه وتعزيز نضاله لتحرير أرضه وتقرير مصيره.

والخميس، اعتمدت اللجنة الثالثة (المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية) للجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية عظمى، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بحسب "وفا"، إن "التأييد الكاسح من قبل المجتمع الدولي وبشكل شبه جماعي، يدلل على استمرار العالم في الالتفاف حول حق الشعب الفلسطيني في ممارسة هذا الحق المقدس والمصان في ميثاق الأمم المتحدة".