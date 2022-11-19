مصر.. الوقود يسبب خلافات في الساعة الأخيرة بمؤتمر المناخ

في الساعة الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، والمنعقد بمدينة شوم الشيخ المصرية، سادت خلافات بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتعريف الدول الأكثر ضعفاً

وذكرت مصادر من داخل المؤتمر، أن النص الجديد لمسودة الإعلان الختامي لمؤتمر المناخ في مصر، أتى مشابهاً إلى حد كبير بقرارات مؤتمر غلاسكو العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالدعوات لتسريع التخلص التدريجي من الفحم.

وأضافت المصادر أن التوتر حيال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لم ينته، وما زالت هناك خلافات بشأن هذا البند.

وترى عدد من الدول النامية إضافة للهند، أن تعمد المطالبة بتخفيض الفحم الذي تعتمده مصدر طاقة، وإهمال تضمين الغاز والبترول اللذين تعتمد عليهما اقتصادات الدول المتقدمة "أمر غير عادل".

وقال دافيد واسكو الرئيس التنفيذي لمعهد الموارد العالمية "WRI"، إن "هناك تقدما في مسألة الأضرار والخسائر ولكن المخرجات ما زالت لا تبني بما يكفي على مخرجات مؤتمر غلاسكو العام الماضي".

وأضاف واسكو: "المفاوضات ما زالت جارية وما زلنا بانتظار النص النهائي لمخرجات مؤتمر المناخ".

وبحسب المصادر، شهدت الساعات الأخيرة من "كوب 27" محاولات من الاتحاد الأوروبي لتحريك الأوضاع المتأزمة بمفاوضات الإعلان الختامي للمؤتمر، من خلال اقتراح آلية تمويل الخسائر والأضرار للدول الأكثر ضعفاً والأكثر تضرراً من تغير المناخ، في مقابل تعهد بالتخفيض التدريجي للنفط والغاز والفحم.

إلا أن تعريف الدول الأكثر ضعفاً، وفق المصادر ذاتها، كان أيضاً محل خلاف، إذ إنه لا يتضمن دولا متأثرة بشدة من تبعات التغيرات المناخية، مثل باكستان ونيجيريا.

وكان من المفترض أن تنتهي أعمال المؤتمر الجمعة، إلا أنه جرى تمديده حتى السبت، وفق ما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري.