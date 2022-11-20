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حادث تصادم يودي بحياة 12 شخصاً شرق مصر

وكالة الأناضول للأنباء
القاهرة
نشر في 20.11.2022 12:20
آخر تحديث في 20.11.2022 14:19
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

لقي صباح اليوم الأحد 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 آخرون، جراء حادث تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل ثقيل شرق دولة مصر.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن تصادم حافلة ركاب لم تذكر عددهم، بسيارة نقل ثقيل بطريق الزعفرانة غارب، شرقي البلاد.

وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وفق حصيلة أولية، في حين لم تُصدر السلطات المصرية بياناً بشأن عدد الضحايا أو سبب الحادث.

ووفق تصريحات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حوادث السير تتكرر في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

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