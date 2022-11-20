حادث تصادم يودي بحياة 12 شخصاً شرق مصر

لقي صباح اليوم الأحد 12 شخصاً مصرعهم وأصيب 30 آخرون، جراء حادث تصادم حافلة ركاب بسيارة نقل ثقيل شرق دولة مصر.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن تصادم حافلة ركاب لم تذكر عددهم، بسيارة نقل ثقيل بطريق الزعفرانة غارب، شرقي البلاد.

وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصاً وإصابة 30 آخرين، وفق حصيلة أولية، في حين لم تُصدر السلطات المصرية بياناً بشأن عدد الضحايا أو سبب الحادث.

ووفق تصريحات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حوادث السير تتكرر في مصر لأسباب أبرزها التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسط إجراءات حكومية منذ سنوات بتدشين طرق جديدة وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.