منظمة دولية توثق مقتل 92 طفلاً باليمن منذ مطلع 2022

وثقت منظمة دولية، الأحد، مقتل 92 طفلاً في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2022، بسبب الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام 2014.

جاء ذلك في بيان أصدرته منظمة إنقاذ الطفولة، غير حكومية ومقرها لندن، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وذكر البيان، أنه "تم رصد مقتل 92 طفلاً جراء الحرب في اليمن وإصابة 242 آخرين، منذ مطلع العام الجاري، حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني".

وأضاف: "يتصاعد الصراع باليمن، مع مقتل أو إصابة طفل واحد في المتوسط كل يوم هذا العام".

وطالبت المنظمة في يوم الطفل العالمي باسم أطفال اليمن الأطراف المتحاربة بالالتزام بمنع الهجمات والعنف ضد المدنيين.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.