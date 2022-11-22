الجيش الوطني السوري المعارض يجري مناورات في عفرين

أجرى الجيش الوطني السوري المعارض، اليوم الثلاثاء، مناورات عسكرية في مدينة عفرين شمالي البلاد، بمشاركة نحو ألف من عناصره.

وأفادت مصادر صحفية، بأن فصيل "سليمان شاه" التابع للجيش الوطني أجرى المناورات في عفرين التي تم تحريرها من الإرهاب ضمن عملية "غصن الزيتون".

وأضاف أن المناورات استخدمت الذخيرة الحية حيث أطلقت على أهداف معدة مسبقا.

وشملت الذخيرة الحية قذائف هاون وصواريخ موجهة ومضادات طيران أطلقت على أهداف مفترضة للتنظيمات الإرهابية.

وأمس، نفذت قوات الحدود التركية قصفا مدفعيا على مواقع للإرهابيين في الشمال السوري، ردا على هجوم تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي على معبر أونجوبنار الحدودي بولاية كيليس الأحد، وقضاء قارقاميش بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا الاثنين.

وفجر الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية شن قواتها عملية "المخلب ـ السيف" الجوية ضد مواقع للإرهابيين شمالي العراق وسوريا.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون" من تحرير منطقة عفرين (بمحافظة حلب) من قبضة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي (ذراع بي كي كي في سوريا)، الذي سيطر عليها طوال 6 سنوات.