بسبب الهجمات الإرهابية.. تعليق نشاط المدارس في جرابلس وتل أبيض السوريتين

علقت المدارس نشاطها في مدينتي جرابلس وتل أبيض شمالي سوريا، الثلاثاء، حتى إشعار آخر، بسبب هجمات تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي على المدنيين.

ووفق مصادر صحفية، أعلن مسؤولون في المجلسين المحليين لمدينتي تل أبيض وجرابلس، إيقاف نشاط المؤسسات التعليمية في المدينتين بسبب ازدياد وتيرة الهجمات الإرهابية على المناطق السكنية.

وفي السياق، قال المواطن عبيدة بلال من جرابلس إن "المدارس توقفت عن استقبال الطلاب بسبب هجمات التنظيم، حيث سقطت قذائف أمس (الإثنين) على محيط المدينة".

وأضاف بلال، أن "تعليق عمل المدارس أشعر أهالي الطلاب بالراحة النسبية بعد قلق كبير انتابهم جراء الهجمات الأخيرة".

وتوجد في جرابلس وتل أبيض 334 مدرسة تضم 66 ألف طالب.

وأمس الإثنين، تعرضت جرابلس لقصف صاروخي نفذه عناصر تنظيم "واي بي جي" (ذراع بي كي كي الإرهابي في سوريا).

وتمكنت تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري (معارض) عام 2019 من تحرير مدينة تل أبيض من تنظيم "واي بي جي" بواسطة عملية "نبع السلام"، بينما تم في 2016 تحرير جرابلس من قبضة "داعش" عبر عملية "درع الفرات".