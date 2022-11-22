تشكيل حكومة جديدة في البحرين تضم 3 وزراء جدد

أعلنت البحرين، تشكيل حكومة جديدة برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وضمت 3 وزراء جدد.

وجاء التشكيل الجديد الذي أوردته وكالة الأنباء البحرينية، مساء الاثنين، عقب وقت قصير من قبول عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استقالة الحكومة وتكليف رئيسها ولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتشكيل أخرى جديدة.

وأصدر عاهل البلاد مرسوماً ملكياً بتشكيل الوزارة "بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء"، بحسب الوكالة.

ويضم التشكيل 23 وزيرا، أبرزهم الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزيراً للداخلية وعبد اللطيف بن راشد الزياني، للخارجية، والفريق عبدالله بن حسن النعيمي، لشؤون الدفاع، ورمزان بن عبدالله النعيمي، للإعلام.

وأظهر التشكيل الوزاري الجديد، تعيين 3 وزراء جدد، للتعليم، وللصناعة وشؤون الشباب، فيما احتفظ جميع الوزراء الآخرين بمناصبهم الوزارية"، وفق ما أوردته جريدة الأيام البحرينية.

ويأتي التشكيل، بعد يومين من انتهاء الانتخابات النيابية في الدولة الخليجية.

وقدم ولي العهد الاثنين، استقالة حكومته إلى الملك "وفقاً لما نص عليه الدستور في المادة 33 بإعادة تشكيل الوزارة (الحكومة) عند بدء كل فصل تشريعي".

وأُجريت الانتخابات البرلمانية بالبحرين على جولتين في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وبلغ التغيير في مجلس النواب 82,5 %، إذ فاز 7 أعضاء فقط من المجلس السابق ودخل 33 فائزاً جديداً إلى المجلس منهم 29 فازوا لأول مرة، وفق إعلام بحريني.

وتأسس مجلس النواب البحريني بموجب دستور عام 2002 ويتألف من 40 عضواً وتُقام انتخاباته كل 4 أعوام.

وتلا تقديم الاستقالة، صدور أمرين ملكيين الأول يتضمن "قبول استقالة الوزارة وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور وتجديد تعيين ولي العهد رئيساً للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وفي 14 يونيو/ حزيران الماضي، أجرى ملك البحرين تعديلاً وزارياً موسعاً شمل 17 حقيبة من أصل 24، بعد نحو عامين من تعديل في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 تضمن فقط وزارة الكهرباء والماء.