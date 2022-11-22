مقتل 3 مدنيين في قصف لإرهابيي "واي بي جي" على اعزاز

قتل 3 مدنيين وأصيب 8 آخرون، الثلاثاء، في قصف صاروخي لتنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي على مدينة اعزاز الخاضعة للمعارضة السورية بريف محافظة حلب.

وأفادت مصادر صحفية، أن التنظيم الإرهابي شن الهجوم انطلاقا من منطقة تل رفعت التي يواصل احتلالها، شمالي محافظة حلب، والتي كان ينبغي أن ينسحب منها بموجب التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأسفر القصف الصاروخي على مدينة اعزاز عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين بعضهم حالتهم خطيرة، وفق معلومات أولية.

ونقل المصابون إلى مستشفيات قريبة في المنطقة.

ويواصل تنظيم "واي بي جي" (ذراع بي كي كي الإرهابي في سوريا) الذي تم طرده من منطقة عفرين بريف حلب عبر عملية "غصن الزيتون"، احتلاله لمدينة تل رفعت.

وانطلاقا من منطقة تل رفعت يشن التنظيم الإرهابي هجمات بين الفينة والأخرى على التجمعات السكنية في جرابلس وعفرين واعزاز ومواقع الجيش الوطني السوري على خطوط التماس.