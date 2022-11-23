البنتاغون يدعو إلى خفض التصعيد في سوريا

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، سابرينا سينغ، إن البنتاغون يواصل متابعة ما يحدث على الأرض في سوريا، داعية جميع الأطراف إلى خفض التصعيد بجميع أبعاده.

وأفادت في المؤتمر الصحفي اليومي، الثلاثاء، أن بلادها تتابع التطورات في سوريا، مضيفة بالقول: "ندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد بكافة أبعاده".

وأشارت سينغ إلى أن جميع الهجمات التي تقوم بها الأطراف في المنطقة تؤثر على القتال ضد داعش، مشيرة أن الولايات المتحدة لم تغير من انتشارها في المنطقة.

وأوضحت سينغ أنه "شاهدتم من المصادر المفتوحة تعرض تركيا الأسبوع الماضي لهجوم، ثم رأينا ضربات جوية في العراق وسوريا، ندعو الأطراف لوقف جميع الصراعات".

تركيا تواجه تهديداً إرهابياً

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن تركيا "تواجه تهديداً إرهابياً على حدودها الجنوبية، ولها الحق في الدفاع عن نفسها".

ورداً على التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلقت تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا والعراق تحت اسم "المخلب - السيف"، ونفّذت طائرات حربية تركية حملة قصف مكثف على عدة مواقع لإرهابيي تنظيم "واي بي جي / بي كي كي" شمالي العراق وسوريا.

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن بلاده "ستكمل الخط الأمني على حدودها الجنوبية مع سوريا"، مشدداً على أنه "لا أحد يستطيع عرقلة هذه المساعي".

كما أكد أردوغان على أن عملية "المخلب - السيف" لا يمكن أن تقتصر على الضربات الجوية، موضحاً أنه سيتخذ القرار والخطوة بشأن حجم القوات البرية التي يجب أن تنضم إلى العملية.