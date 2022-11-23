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18 إصابة على الأقل في انفجار قرب محطة حافلات في القدس

وكالة الأناضول للأنباء
القدس
نشر في 23.11.2022 09:53
آخر تحديث في 23.11.2022 14:34
عناصر شرطة إسرائيلية يرتدون كمامات ضد الغاز في مكان الحادث الفرنسية عناصر شرطة إسرائيلية يرتدون كمامات ضد الغاز في مكان الحادث (الفرنسية)

وقع انفجار اليوم الأربعاء قرب محطة حافلات القدس، وذكر مسعفون أن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا، في الحادث، ثم ذكر مقتل شخص واحد.

ولم يعرف على الفور سبب الانفجار فيما أعلنت الشرطة إطلاق تحقيق.

وقال المسعف يوسف حاييم غباي، من موقع الحادث عندما وقع الانفجار، لإذاعة الجيش "وقعت أضرار في كل مكان هنا".

وبينما لم يتم تحديد السبب بعد يأتي الانفجار وسط تصاعد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد أشهر من مداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بعد سلسلة من الهجمات الدامية ضد إسرائيليين التي أسفرت عن مقتل 19 شخصا.

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