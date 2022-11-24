إعادة جثة الإسرائيلي الذي قتل في حادث سير في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفلسطينيين أعادوا جثة إسرائيلي قتل أمس في حادث سير في جنين بالضفة الغربية المحتلة إلى عائلته ليل الأربعاء بعدما "أُخذت" من مستشفى في جنين.

وأكد الجيش في بيان أنه "بعد جهود قوات الأمن وبالتنسيق مع السلطات الفلسطينية، نقلت جثّة إسرائيلي قضى الثلاثاء في حادث مروري في جنين إلى عائلته في إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد توعد الأربعاء بأن "الخاطفين سيدفعون ثمنا باهظا" إذا لم يعيدوا جثة الفتى.

وكان تيران فيرو الشاب الدرزي البالغ 17 عاما نقل إلى مستشفى فلسطين في جنين بعد تعرضه لحادث سير.

وأعلن الجيش أن الجثة "أُخذت" لاحقا من المستشفى واحتجزتها مجموعة فلسطينية مسلحة.

وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تويتر السلطة الفلسطينية على "هذه البادرة الإنسانية التي تأتي بعد عمل حقير ولاإنساني".