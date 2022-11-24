السلطات المصرية تطلب من 11 طيارا إسرائيليا مغادرة أراضيها

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الخميس، أن مصر طلبت من 11 طيارا إسرائيليا مغادرة أراضيها بعد هبوطهم فيها الأربعاء الماضي دون الحصول على تأشيرات.

وأفادت الصحيفة أن "الطيارين الإسرائيليين هبطوا على الأراضي المصرية بعدة طائرات خفيفة".

وأشارت أن السلطات المصرية "طلبت من الطيارين الإسرائيليين مغادرة الأراضي المصرية، بدعوى الأمن القومي".

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها: "إن المسؤولين الإسرائيليين في مصر يحققون في الموضوع".

وأضافت الوزارة: "لقد سافروا إلى مصر بدون تأشيرة، وهذا خطأهم ونتيجة لذلك لا يمكنهم دخول البلاد".

ووصفت الصحيفة الحدث بأنه "غير عادي"، فيما لم تعلق السلطات المصرية على الواقعة حتى الساعة 8:00 (ت.غ).

وأفادت قناة "كان" العبرية أن الطيارين الإسرائيليين وصلوا بدون تأشيرات دخول لمصر وليس لديهم وقود كاف للعودة.