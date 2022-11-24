تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية في جدة بسبب هطولات مطرية غزيرة

شهدت مدينة جدة السعودية هطولات غزيرة الخميس أدت إلى تعليق المدارس وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة المكرمة، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة "إغلاق طريق مكة-جدة السريع، احترازيا نظرًا لهطول الأمطار".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس تأثر حركة المرور في جدة بسبب تساقط الأمطار الغزيرة.

وأعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على تويتر "نظرًا لظروف الأحوال الجوية، تم تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية" داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية فجر الخميس "حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص".

وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي في السعودية. وكانت المدارس أغلقت أبوابها الأربعاء بعد قرار ملكي بيوم إجازة للقطاعين الخاص والعام وللطلاب، بمناسبة فوز منتخب المملكة لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني في مونديال قطر.

وعام 2009، تسبببت فيضانات كبيرة بوفاة 123 شخصا في جدة ونحو عشرة أشخاص بعدها بعامين.