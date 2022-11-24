قراصنة إيرانيون ينشرون مقطع فيديو من كاميرات أمنية لهجوم القدس

نشرت مجموعة الهاكرز الإيرانية ميتا موشيه (موظفي موسى) على منصة تلغرام مقاطع فيديو مأخوذة من كاميرات أمنية في شوارع القدس، لهجوم بالعبوة الناسفة في القدس الغربية، الأربعاء، التي أدت إلى مقتل إسرائيلي وجرح آخرين أمس الأربعاء.

وكتبت المجموعة على حسابها في تلغرام "ستدفعون ثمن أي دماء تسفك، لن تنعمون بأي سلام أو رفاهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "نحن سنحدد نهايتكم (..) قمنا بتهيئة القرص الصلب للكاميرات من أجلكم"، دون تفاصيل.

وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، الخميس، إن جهاز الأمن العام "الشاباك" يحقق في الأمر.

وأشارت الهيئة أن كلمات مجموعة القرصنة عن "تهيئة القرص الصلب" ربما تشير إلى منع الوصول الى اللقطات.

ولفتت أن بلدية القدس الغربية أشارت في ردها إلى أن "الفيديو الذي نشرته المجموعة لم يتم تصويره بكاميراتنا".

وكانت المجموعة ذاتها قد أعلنت في السابق مسؤوليتها عن تفعيل أجهزة الإنذار في إيلات والقدس.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية الليلة الماضية إلى أن جهاز الأمن لم يستدل بعد على منفذ الهجوم.