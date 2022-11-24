وفاة شخصين وتعليق الدراسة ورحلات جوية إثر أمطار غزيرة في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، وفاة شخصين وتعليق الدراسة ورحلات جوية في مدينة جدة، وإغلاق عدد من الطرق والأنفاق في مكة المكرمة، نتيجة أمطار غزيرة تشهدها البلاد.

وقال متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، إنه "سجلت حالتي وفاة حتى الآن".

وأهاب القرني في اتصال هاتفي مع قناة "الإخبارية" الرسمية بـ"جميع المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة حتى نرى مستجدات الأرصاد".

وبثت القناة ذاتها لقطات متلفزة قالت إنها "توضح غرق بعض الأحياء في جدة"، وسط مشاهد لاندفاع كبير لمياه الأمطار في الشوارع، وأخرى تظهر سقوط أشجار بأحد الطرق، إضافة إلى لقطات لسقوط أمطار على الكعبة المشرفة، بمكة، وسط انتظام طواف ضيوفها، ورفع الأيدي بالدعاء.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إدارة التعليم في جدة وجامعة الملك عبد العزيز، في بيانين، تعليق الدراسة "نظراً للحالة المطرية وحفاظاً على سلامة الطلاب".

كما أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عبر حسابه في تويتر "تأخُّر إقلاع بعض الرحلات الجوية نظرًا للظروف الجوية".

بدورها، قررت إمارة مكة المكرمة "إغلاق طريق رئيسي في جدة بسبب السيول، معلنة، عبر حسابها في تويتر، إغلاق عدد من الأنفاق المرورية، ودعت لتجنب أنفاق أخرى.

في الأثناء، نقلت الوكالة الرسمية السعودية عن الأرصاد الجوية تحذيرها من "هطول أمطار رعدية غزيرة مسبوقة برياح نشطة"، على عدة مناطق بالبلاد منها مكة المكرمة والمدينة المنورة.