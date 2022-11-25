مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات فلسطينية غربي القدس

شهدت ليلة الجمعة، هجوم من قبل مستوطنيين إسرائيلين على بلدتي "أبو غوش" و"عين نقوبة"، وأضرموا النيران في 5 سيارات مملوكة لفلسطينيين

وقالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في تصريح مكتوب: "في ساعات متأخرة من الليل، ورد بلاغ إلى مركز الشرطة عن 5 سيارات اشتعلت فيها النيران واحترقت في موقعين سكنيين مختلفين بالقرب من القدس".

وأضافت: "احترقت ثلاث سيارات في أبو غوش، وسيارتين في عين نقوبة".

وتقع بلدتا "أبو غوش" و"عين نقوبه" إلى الغرب من مدينة القدس.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية، أنه "تم العثور على كتابات على الجدران، وبعد جمع النتائج على الفور مع ضباط الطب الشرعي ومحققي الحرق العمد، فإن الاشتباه هو أن الحريق تم بشكل متعمد على أساس قومي".

واستنادا إلى صور أرفقتها الشرطة الإسرائيلية بتصريحها فقد كتب المستوطنون على الجدران "شعب إسرائيل حي" باللغة العبرية.

وكانت فرق الإطفاء عملت على إخماد الحرائق.

وقالت الشرطة: "لم تقع إصابات نتيجة هذه الحوادث، ولكن لحقت أضرار جسيمة بالسيارات الخمس، بعضها احترق بالكامل".

ومنذ عدة سنوات ينفذ مستوطنون اعتداءات على ممتلكات فلسطينية ومقدسات إسلامية ومسيحية في القدس والضفة الغربية تحت اسم "تدفيع الثمن".