السلطات الأردنية تحبط عملية تهريب عند الحدود مع سوريا

أحبطت السلطات الأمنية الأردنية، اليوم السبت، محاولة تهريب مواد مخدرة وذخيرة أسلحة، خلال محاولة تسلل لعدد من الأشخاص، قادمين من سوريا.

وقال الجيش الأردني، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، رصدت قيام مجموعة مسلحة من المهربين (لم يحدد عددهم وهوياتهم) باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى الداخل السوري".

وذكر البيان أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 564 كف حشيش و 20 ألف حبة كبتاجون، وسلاح كلاشنكوف بالإضافة إلى كمية من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وفي يناير الماضي، أعلنت القوات الأردنية تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته، بعد ارتفاع عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مقتل ضابط وعنصر من الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا والعراق نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.