الكويت تسجل أول إصابة بالكوليرا

سجلت الكويت، الجمعة، أول إصابة بمرض الكوليرا لمواطن بعد عودته من إحدى الدول المجاورة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية،، في بيان، إنها رصدت إصابة مواطن بالكوليرا ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من إحدى الدول المجاورة (لم تسمها) التي تعاني من تفشي المرض، حسبما نقل إعلام محلي.

وأضافت الوزارة أن المريض تلقى العلاج اللازم في أحد مستشفياتها، مشيرة إلى أنه عزل حتى استكمال الشفاء.

وأوضحت الوزارة: "تم التعامل مع المخالطين للمريض حسب البروتوكولات المعتمدة، ويتم حاليا متابعتهم للتأكد من سلامتهم".

وأكدت أن "فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة"، مشددة على أهمية اتخاذ المواطنين والمقيمين الحيطة والحذر عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء.

كما دعت الوزارة إلى "تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة".

وطالبت "من تظهر عليهم أعراض مشتبهة، مثل ارتفاع درجة الحرارة والإسهال خلال 7 أيام من عودتهم من دول يتفشى فيها المرض، بالتوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم".

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قررت الكويت منع دخول الأغذية مع المسافرين القادمين من العراق وسوريا ولبنان بسبب مخاوف من تفشي الكوليرا فيها.