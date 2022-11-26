قطر تراجع استثماراتها في لندن بعد حظر إعلاناتها على وسائل النقل

رداً على منع هيئة النقل في مدينة لندن إعلانات سياحية لقطر على الحافلات وسيارات الأجرة وقطارات الأنفاق، أعلنت قطر مراجعة استثماراتها في لندن، وفق ما أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم السبت.

وقالت الصحيفة إن الخطوة التي اتخذتها هيئة النقل بلندن بذريعة موقف الدولة المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم من حقوق مجتمع الشواذ ومعاملتها للعمالة الوافدة.

ونقلت فايننشال تايمز عن شخص مشارك في المراجعة القطرية قوله إن هيئة النقل، التي يرأسها رئيس بلدية لندن صادق خان، اتصلت هذا الأسبوع بلجنة قطر 22 التي تشرف على بطولة كأس العالم وهيئة السياحة القطرية لإعلامهما بالقرار.

وقال الشخص إن الحظر الذي فرضته هيئة النقل "فُسر على أن الاستثمارات القطرية غير مرحب بها في لندن".