مساعدات قطرية لـ815 أسرة متضررة من السيول في اليمن

قامت منظمة "قطر الخيرية"، الأحد، بتوزيع مساعدات غذائية على 815 أسرة متضررة من السيول في محافظة ذمار وسط اليمن.

وقالت المنظمة الدولية الغير حكومية، في بيان: "بدعم من أهل الخير في قطر، قدمنا مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول والأمطار في محافظة ذمار باليمن، بهدف توفير الاحتياجات الضرورية العاجلة لهم والتخفيف من معاناتهم".

وأوضحت المنظمة أن المساعدات شملت توزيع سلل غذائية تحتوي على المواد التموينية الأساسية،

واستفاد من المساعدات 815 أسرة من النازحين والمتأثرين من الأمطار الغزيرة في منطقتي جهران وضوران ومدينة ذمار".

ولفتت المنظمة إلى أنها قدمت مساعدات صحية طارئة لمنشآت الرعاية الصحية في المناطق التي تواجه احتياجات إنسانية بمحافظة إب.

وشهدت محافظات عديدة باليمن هطول أمطار غزيرة، بينها ذمار، ما أدى إلى سيول أضرت بعشرات آلاف الأسر.

ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، خلفت الحرب 377 ألف قتيل، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق الأمم المتحدة.