مصر.. سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ نشاط تدريبي

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ نشاط تدريبي بإحدى مناطق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان، "سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب"، دون تحديد موقعها.

وأوضح أن السقوط حدث أثناء تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية.

وأرجع متحدث الجيش المصري، هذا السقوط إلى عطل فنى.

وأكد "نجاة طاقم الطائرة دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة".

وقال: "جار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة"، دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

.وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الجيش المصري، أيضا سقوط طائرة مقاتلة مشاركة في تدريب للقوات الجوية نتيجة "عطل فني".