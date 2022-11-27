20 مليون جرعة لقاح لمواجهة إنفلونزا الطيور في الجزائر

أعلنت وزارة الفلاحة الجزائرية، الأحد، عن شراء أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح ضد إنفلوانزا الطيور، من أجل حماية ثروة الدواجن.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، نقلته وكالة الأناضول، أن "المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية اتخذت كافة التدابير الصحية الوقائية لأجل حماية ثروة الدواجن".

وأضاف البيان: "تم توفير أكثر من 20 مليون جرعة من اللقاح المضاد لأنفلونزا الطيور".

ولفت إلى أن "اللقاح ضد أنفلونزا الطيور يأتي فقط كتكملة، ولا يمكنه أن يحل محل القواعد الاحتياطية الواجب احترامها وحسن تسيير تربية الدواجن".

وختمت الوزارة بالإشارة إلى أن هذا البيان يهدف إلى "طمأنة كافة المتعاملين في شعبة إنتاج البيض واللحوم البيضاء".

ومنذ أيام، يتداول نشطاء صور وفيديوهات على المنصات الاجتماعية، تظهر آلاف الدواجن النافقة أو تم التخلص منها، جراء إصابتها بداء انفلونزا الطيور.

ويعد هذا البيان أول تعليق من السلطات الجزائرية على قضية ظهور بؤر داء أنفلونزا الطيور بعدة ولايات.

وتأثرت سوق البيض واللحوم البيضاء مباشرة بظهور انفلونزا الطيور، وارتفعت الأسعار بشكل لافت في غضون أيام.

وبلغ سعر الكيلوغرام من لحم الدجاج صبيحة الأحد 410 دينار (2.97 دولار) بمنطقة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، بعد أن كان في حدود 310 (2.24 دولار) دينار قبل نحو أسبوع.

كما ارتفع سعر البيضة الواحدة من 10 دنانير قبل نحو أسبوعين إلى 25 دينار، علما أن 1 دولار يساوي 138 دينارا حسب المركزي الجزائري.

وأمس السبت أعلنت وزارة الفلاحة الجزائرية، أنها تعتزم "تسقيف" أسعار اللحوم التي ارتفعت أسعارها كثيرا في السوق المحلية، بهدف "حماية القدرة الشرائية للمواطنين" حسبها.