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افتتاح مركز صحي في أحد مخيمات النازحين بريف إدلب شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
إدلب
نشر في 28.11.2022 18:07
مركز الفوز الصحي في منطقة مشهد روحين بريف إدلب شمالي سوريا يقدم خدماته للنازحين مجاناً في منطقة المخيمات ويضم أقساماً مختلفة مثل الإسعاف وأمراض النساء والأطفال وعيادة للأسنان الأناضول مركز الفوز الصحي في منطقة مشهد روحين بريف إدلب شمالي سوريا يقدم خدماته للنازحين مجاناً في منطقة المخيمات ويضم أقساماً مختلفة مثل الإسعاف وأمراض النساء والأطفال وعيادة للأسنان (الأناضول)

افتتح في منطقة "مشهد روحين" بريف إدلب شمالي سوريا، الإثنين، مركزاً صحياً لخدمة النازحين تم بناؤه بالتعاون بين جمعية قوافل الكويتية وهيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية وجمعية الأطباء الدوليين (AID).

ويقدم المركز الصحي، الذي أطلق عليه اسم "الفوز"، خدماته مجاناً في منطقة المخيمات التي يقطنها النازحون، ويضم أقساماً مختلفة مثل الإسعاف وأمراض النساء والأطفال إضافة إلى عيادة للأسنان.

وقال يعقوب إشيق، نائب رئيس هيئة الإغاثة (İHH) المسؤول عن أنشطة الهيئة في سوريا، لوكالة الأناضول، إن نحو 50 ألف نازح يقيمون في مخيمات المنطقة سيستفيدون من خدمات المركز الصحي.

بدورها أكدت رئيسة جمعية قوافل، سنان الأحمد، الأهمية الكبيرة لتوفير الخدمات الصحية في مناطق الحروب.

ولفتت إلى أنها أم وتعرف كيف تقلق الأمهات على صحة أطفالهن، مشيرة أن دخول المركز حيز العمل اعتباراً من اليوم يسعد الأمهات السوريات في المنطقة.

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