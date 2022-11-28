افتتاح مركز صحي في أحد مخيمات النازحين بريف إدلب شمالي سوريا

افتتح في منطقة "مشهد روحين" بريف إدلب شمالي سوريا، الإثنين، مركزاً صحياً لخدمة النازحين تم بناؤه بالتعاون بين جمعية قوافل الكويتية وهيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية وجمعية الأطباء الدوليين (AID).

ويقدم المركز الصحي، الذي أطلق عليه اسم "الفوز"، خدماته مجاناً في منطقة المخيمات التي يقطنها النازحون، ويضم أقساماً مختلفة مثل الإسعاف وأمراض النساء والأطفال إضافة إلى عيادة للأسنان.

وقال يعقوب إشيق، نائب رئيس هيئة الإغاثة (İHH) المسؤول عن أنشطة الهيئة في سوريا، لوكالة الأناضول، إن نحو 50 ألف نازح يقيمون في مخيمات المنطقة سيستفيدون من خدمات المركز الصحي.

بدورها أكدت رئيسة جمعية قوافل، سنان الأحمد، الأهمية الكبيرة لتوفير الخدمات الصحية في مناطق الحروب.

ولفتت إلى أنها أم وتعرف كيف تقلق الأمهات على صحة أطفالهن، مشيرة أن دخول المركز حيز العمل اعتباراً من اليوم يسعد الأمهات السوريات في المنطقة.