البحرية الإسرائيلية تعتقل 6 صيادي أسماك فلسطينيين جنوبي غزة

اعتقلت قوات سلاح البحرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، 6 صيادي أسماك فلسطينيين وصادرت قاربين كانوا على متنهما، في بحر جنوبي قطاع غزة.

وقال نقيب صيادي الأسماك في غزة، نزار عياش، إن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت 6 صيادين، وصادرت قاربين.

وأضاف عياش أن الصيادين الستة كانوا يعملون قرب الحدود البحرية الفلسطينية المصرية، إلا أن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلتهم خلال ساعات الليل.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا فوريا حول الحادث حتى الساعة (6:55 ت.غ).

إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق إن "سلاح البحرية أوقف قاربين للصيد قبالة سواحل قطاع غزة، قرب الحدود البحرية مع مصر، وصادرهما واحتجز من فيهما وحولهم للتحقيق".

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تلاحق بشكل شبه يومي مراكب الصيادين وتعتقل بعضهم، بذريعة تجاوزهم المنطقة المسموح لهم بالصيد فيها، والتي تصل إلى 6 أميال شمالي القطاع، و15 جنوبا.