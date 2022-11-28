شحنة وقود تصل اليمن لدعم قطاع الكهرباء كمنحة من السعودية

وصلت إلى محافظة حضرموت شرقي اليمن، الاثنين، شحنة وقود مقدمة منحة من المملكة العربية السعودية لتوليد الكهرباء في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أن الشحنة وصلت إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، وتتضمن منحة المشتقات النفطية الجديدة المقدمة من السعودية".

وأضافت الوكالة أن "الشحنة تحوي 8500 طن متري من مادة المازوت مخصصة لمحطات الكهرباء بمحافظة حضرموت".

وأشاد محافظ حضرموت مخبوت مبارك بن ماضي "بجهود السعودية في دعم كافة القطاعات الحيوية بالمحافظة، بينها قطاع الطاقة عبر توفير منح الوقود"، بحسب الوكالة.

ولفت بن ماضي إلى" أهمية المنحة في توفير الطاقة واستقرار التيار الكهربائي، ومساعدة الحكومة والسلطات المحلية وتعزيز القطاع الاقتصادي بالمحافظة".

ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، أنها وقعت مع السعودية اتفاقية لمنح اليمن وقود من المملكة بقيمة 200 مليون دولار، لدعم قطاع الكهرباء.

وسبق أن شهدت مدن يمنية، خصوصاً حضرموت، احتجاجات متعددة، تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي، والانقطاعات المتكررة للطاقة، ما ضاعف من المعاناة الإنسانية.