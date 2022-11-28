نظام الأسد يوقف تزويد أحياء خاضعة لمقاتلين من واي بي جي الإرهابي بالوقود

نشرت مصادر محلية سورية أن نظام الأسد أوقف تزويد أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعة لاحتلال تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في مركز مدينة حلب، بالوقود.

وأضافت المصادر أن النظام أراد استبدال ما يسمى بالمجلس المحلي للتنظيم الإرهابي في منطقتي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأردفت أن التنظيم الإرهابي رفض هذا الطلب، وأن قوات النظام فرضت حظراً على دخول الوقود إلى الشيخ مقصود والأشرفية اعتباراً من 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن أزمة الوقود تسببت في تعطل معظم المولدات التي تزود هذه الأحياء بالكهرباء.

يذكر أن قوات نظام الأسد حاصرت حيي الشيخ مقصود والأشرفية في 7 أبريل/ نيسان الماضي، ورداً على ذلك حاصر تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" قوات نظام الأسد في محافظتي الحسكة والقامشلي في 9 الشهر نفسه.

ومنع النظام دخول مواد مثل الوقود والطحين والأغذية والأدوية إلى الحيين فترة الحصار التي استمرت قرابة 10 أيام.

وبعد الحراك الشعبي ثم المقاومة المسلحة التي بدأت عام 2012، تخلى نظام الأسد عن بعض المناطق شمالي البلاد لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، بشرط ألا يقوم بعمل مسلح ضده.

وبهذه الطريقة، بدأ تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" بالتمركز في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الواقعين وسط مدينة حلب.

وعام 2016، قدم التنظيم دعمًا استراتيجياً إلى قوات النظام وروسيا في عمليات الحصار والسيطرة على حلب، عبر منطقة الشيخ مقصود.

وبينما يسمح النظام بتواجد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" وسط حلب التي يسيطر عليها، يسمح التنظيم بدوره للنظام بأن يكون له وجود في بعض النقاط بمحافظة الحسكة.

وتشهد محافظة الحسكة أحيانا اشتباكات قصيرة بين قوات النظام وإرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" ناجمة عن محاولات الطرفين الهيمنة على المدينة.