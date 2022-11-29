إيران تعلن القبض على عميل استخبارات دولة خليجية

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على شخص مرتبط باستخبارات إحدى دول الخليج العربي بذريعة قيامه بـ "التخطيط لعمل مناهض للأمن" جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة بندر لنجة اعتقلت عميلا تابعا لإحدى "الدول الرجعية في منطقة الخليج"،

وأشارت أن العميل الخليجي كان يخطط لتنفيذ أعمال ضد الأمن غربي محافظة هرمزغان، ولم تذكر الوكالة أي معلومات عن جنسية "عميل الاستخبارات".

ومنذ 16 سبتمبر تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران بعد وفاة الشابة أهيسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت حادثة وفاة الشابة أميني غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقتل 416 شخصا في المظاهرات التي تشهدها إيران.