افتتاح أول مستشفى تركي في ليبيا

افتتح في مدينة مصراتة، الإثنين، المستشفى التركي الليبي، الذي أنشئ بإشراف "مجموعة قرنفل" الناشطة في ليبيا.

وقال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفل، إن النظام الصحي الليبي "سيشهد لمسات تركية مع افتتاح المستشفى".

وأوضح أن المستشفى سيلبي احتياجات آلاف الليبيين من الخدمات الطبية.

وفي بيان سابق للمجلس، قال قرنفل إن رجال الأعمال الأتراك يواصلون المساهمة في ضمان تعافي ليبيا، عبر الشراكات التجارية والاستثمارات.

بدوره أشاد الطبيب التركي إمره آق تبه، بمساعدة الليبيين في تأسيس المستشفى.

وأضاف: "جئنا إلى ليبيا بطاقم من 14 طبيبا، ممرضونا من تركيا أيضا، كما أن لدينا العديد من الأطباء والممرضين القديرين من ليبيا وتونس".

من جانبها، أفادت مديرة خدمات التمريض، سويم قره، أن المستشفى يمتلك كادرا قويا من الممرضين، في كافة الاختصاصات.

وذكر المسؤول عن نظام إدارة المعلومات في المستشفى، مجاهد أكينجي، أن المرضى سينفذون بكل سهولة جميع إجراءاتهم من خلال هواتفهم.

وتابع: "جلبنا نظاما طبيا لم يكن موجودا في ليبيا من خلال المستشفى الليبي التركي".

وتبلغ المساحة المغلقة للمستشفى 5 آلاف و200 متر مربع، ويضم مرآبا يستوعب 60 سيارة، و13 عيادة و4 غرف للعمليات، و120 سريرا، وخدمة إسعافية مجهزة بالكامل.