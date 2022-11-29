الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ خطوات فورية للتهدئة في الضفة الغربية المحتلة

دعت الأمم المتحدة، الاثنين، إلى اتخاذ إجراءات "فورية" للحد من التوترات وإنهاء دوامة العنف التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تغريدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تويتر، تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال: "دعونا نعيد التأكيد على دعمنا للشعب الفلسطيني في سعيه لبناء مستقبل يسوده السلام والعدالة والأمن والكرامة للجميع".

و29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل 3 فلسطينيين بينهم شقيقان، برصاص الجيش الإسرائيلي وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "مواطنين اثنين استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية كُفر عين شمال غرب مدينة رام الله، وثالث في بلدة بيت أُمر شمالي مدينة الخليل ".

وعادة تندلع مواجهات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، يستخدم خلالها الفلسطينيون الحجارة لصد تلك القوات، فترد تلك القوات بالرصاص.