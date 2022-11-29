الإبقاء على رئيس حركة النهضة التونسية بحالة سراح بعد التحقيق في قضية "التسفير"

أعلن سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد للغنوشي، مساء الاثنين، أنه تم الابقاء على الغنوشي بحالة سراح بعد تحقيقات استمرت لساعات.

وقال ديلو لوكالة الاناضول إن قاضي مكافحة الإرهاب كان قد شرع في استنطاق الغنوشي في قضية "التسفير لبؤر التوتر"، بحضور هيئة الدفاع التي ترافعت في القضية طيلة ساعاتٍ يوم الاثنين.

وفي السياق، نشرت حركة النهضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صورة للغنوشي وهو بصدد مغادرة مقر التحقيق شمالي العاصمة، مرفقة بتعليق نصه "الأستاذ راشد الغنوشي الآن بين الأحرار".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أجل القضاء التحقيق مع الغنوشي في قضية ما يعرف بـ"تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر" إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

ويشمل التحقيق في القضية عدة قيادات في حركة "النهضة"، بينهم علي العريض (رئيس الحكومة الأسبق) والحبيب اللوز عضو مجلس الشورى.

وقالت "النهضة" في بيان، آنذاك إن "موقفها ثابت ضد التسفير وذكّرت بأن العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012 عندما كان وزيراً للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيماً إرهابياً ويعلن الحرب ضده".

واعتبرت الحركة أن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل الحركة سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب".