الجزائر تنفي إجراء مناورات مع روسيا قرب حدود المغرب

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، ما تناقله إعلام دولي مؤخرا عن إجراء قواتها المسلحة مناورات مشتركة مع نظيرتها الروسية، قرب الحدود المغربية في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي بيانا لوزارة الدفاع جاء فيه: "تناولت وسائل إعلام دولية معلومات مفادها تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي للقوات البرية في مكافحة الإرهاب جنوب البلاد".

وأضاف البيان: "في هذا الصدد، وزارة الدفاع توضح أن التمرين العسكري المشترك الذي كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في إطار مكافحة الإرهاب، لم يتم إجراؤه"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأردف: "جميع التمارين العسكرية مع الجانب الروسي أو مع أي شريك آخر يتم الإعلان عنها من قبل الوزارة فقط".

وكانت وسائل إعلام دولية وبينها روسية قد أعلنت قبل أيام، أن الجيشين الجزائري والروسي نظما مناورات مشتركة بمنطقة بشار جنوبي غرب الجزائر، والمتاخمة للحدود المغربية في الفترة بين 16 و28 نوفمبر/تشرين التاني الجاري.

وأجرت القوات البحرية الجزائرية تمارين مشتركة مع نظيرتها الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالبحر المتوسط استمرت 4 أيام.

وتعد الجزائر من أهم حلفاء موسكو العسكريين في القارة الإفريقية، ومن أكبر مستوردي السلاح الروسي في المنطقة، وفق مراقبين.