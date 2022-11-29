الجيش الإسرائيلي يقتل خمسة فلسطينيين بالضفة

قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص فلسطينيا وسط الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، ليرتفع عدد "شهداء" اليوم إلى خمسة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "استشهاد شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله (وسط)".

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية المغير، ما تسبب في اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاصين الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة مقتل 3 فلسطينيين في الضفة، هم اثنان قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية كفر عين شمال غرب رام الله، وثالث في بلدة بيت أُمر شمالي مدينة الخليل (جنوب).

وقتيلا كفر عين هما شقيقان جواد (22 عاما) وظافر ريماوي (21 عاما).

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) مقتل فلسطيني قالت إنه نفذ عملية دهس استهدفت مستوطِنَة وسط الضفة الغربية.

ومنذ أشهر، تشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا في التوتر جراء اقتحامات واعتقالات إسرائيلية تفجر اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى.

ويوجد نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.