الصحة العالمية: أرسلنا مليوني جرعة لقاح ضد الكوليرا إلى سوريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت نحو مليوني جرعة لقاح ضد وباء الكوليرا إلى سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، اليوم الثلاثاء، إذ سيتم إعطاء قرابة مليوني جرعة من لقاح الكوليرا عن طريق الفم في مدن حلب والرقة والحسكة ودير الزور حيث ينتشر الوباء، وذلك اعتبارا من 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقل البيان عن ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" غادة كشاشي، أن الوباء يصيب الأطفال أكثر من غيرهم.

وأكدت كشاشي أن تسليم اللقاحات في الوقت المناسب يعد أولوية قصوى بالنسبة إلى "يونيسف" مع زيادة الإصابات.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام في سوريا رصد ألف و298 إصابة بالكوليرا في مناطق سيطرته، ووفاة 49 شخصًا جراءه.

ووصل عدد الإصابات في المناطق الواقعة تحت احتلال تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي إلى 21 ألفا و305 حالات.

تجدر الإشارة إلى أن الكوليرا حصدت أرواح 88 شخصا في عموم سوريا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 31 ألفا و544 حالة.