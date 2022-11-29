نازحون في سوريا يتابعون بشغف كأس العالم 2022 بمبادرة قطرية

أطلقت مؤسسة "قطر الخيرية" مبادرة بمناسبة كأس العالم 2022 هدفها تمكين اللاجئين والنازحين في عدد من الدول من مشاهدة مباريات المونديال بإنشاء خيم تحتوي شاشات كبرى لمشاهدة المباريات.

وقد لقيت المبادرة إقبالا من اللاجئين وساكني المخيمات، في سوريا وغيرها من دول الجوار.

ومكنت مبادرة "يلا حيهم ارحبوا" القطرية، النازحين السوريين، من مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بشغف، رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتزامنا مع مواعيد عرض المباريات يجتمع عشاق كرة القدم بالمخيمات في خيمة كبيرة تضم شاشة كبيرة وجهاز بث سريع للمباريات.

المبادرة أتت في وقتها

مع بداية المباريات، يتوافد المتفرجون أفرادا ومجموعات، والبعض يأتي مع أطفاله، ويبدأ التصفيق وسط أجواء حماسية، وتشجع كل مجموعة فريقا معينا.

وخلال المباراة يوزع متطوعو المبادرة الضيافات والشاي على الحضور، في لفتة مكملة للمبادرة الإنسانية القطرية.

وتحدث أحد سكان مخيم المحمدية بريف مدينة عفرين شمالي سوريا، ناصر الفلاح، عن المعاناة أثناء محاولاتهم متابعة المباريات قبل المبادرة.

وقال الفلاح: "كنا نعاني في متابعة المباريات عبر الإنترنت بسبب الانقطاع المتواصل في الشبكة، وحاولنا متابعتها عبر أجهزة الموبايل، لكن لم يفلح ذلك".

وأعرب الفلاح عن سعادته بإطلاق المبادرة القطرية قائلا: "المبادرة أتت في وقتها، بتنا قادرين على متابعة المباريات بدون انقطاع".

بدوره، قال النازح محمود مصطفى: "كنا نعاني من انقطاع شبكة الإنترنت أثناء متابعة المباريات، أما الآن فأصبح عندنا شاشة وقاعة خاصة لمتابعة المونديال".

وتوجّه مصطفى بالشكر للقائمين على هذه المبادرة، لافتا إلى أنه يشجع منتخب قطر ويتمنى أن يتحسن أداؤه في المباريات القادمة.

وتوجّه مصطفى بالشكر للقائمين على هذه المبادرة، مشيرا أنه يشجع منتخب قطر ويتمنى أن يتحسن أداؤه في المباريات القادمة.

بث مجاني للمباريات

قال المتطوع أبو النور، إن المبادرة هي عرض مجاني لنقل مباريات المونديال لسكان المخيمات الذين لا يملكون إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت ولا شاشات العرض.

وتبث مباريات كأس العالم على قنوات مشفرة في معظم دول العالم، غير أن مجموعة "beIN" الإعلامية أعلنت مع انطلاق البطولة أنها ستبث 22 مباراة على قناة مجانا بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد السبيعي: "يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجانا ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالا بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي".

وتستمر بطولة كأس العالم في قطر من 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة منتخبات 32 دولة وهي البطولة الأبرز والأضخم في عالم كرة القدم.