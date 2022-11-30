الأردن يحبط عملية تهريب مخدرات من سوريا

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إحباط عملية تسلل وتهريب مخدرات إلى البلاد من الأراضي السورية، مشيراً إلى فرار المهربين بعد تطبيق قواعد الاشتباك عليهم.

وأفاد الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي، نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول (لم يسمه)، أن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة مجموعة من المهربين (لم يحدد عددهم أو جنسيتهم) اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن".

وأضاف: "تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم ما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".

وأردف: "تم العثور على 196 "كف" (قالب) حشيش و610 آلاف حبة "كبتاغون"، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة للتعامل معها".

يشار إلى أن الأردن أعلن في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته إثر ارتفاع عمليات التهريب والتسلل التي نتج عنها مقتل ضابط وعنصر من الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.

ويتعامل الأردن منذ عدة سنوات مع مئات من محاولات التسلل والتهريب خاصة من سوريا والعراق نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.