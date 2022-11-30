السعودية تعلن اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأربعاء، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.

وذكر وزير الطاقة في بيان، أنه تم اكتشاف حقل "أوتاد" للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غرب حقل الغوار على بعد 142 كيلومترا جنوب غرب مدينة الهفوف (شرق).

ويتدفق الغاز من بئر أوتاد-108001 بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلا من المكثفات.

كما يتدفق الغاز من البئر أوتاد -100921 بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلا من المكثفات.

كذلك، اكتشف حقل "الدهناء" للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومترا جنوب غرب مدينة الظهران (شرق).

ويتدفق الغاز من بئر الدهناء-4 بمعدل 8.1 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وغاز بئر الدهناء-370100 بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلا من المكثفات.

وبحسب وزير الطاقة السعودي "أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم استراتيجيات المملكة، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل".