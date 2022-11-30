المبعوث الأمريكي إلى اليمن يحذر من "حرب مدمرة"

حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، من حرب مدمرة في اليمن، داعيا إلى وقف الاستفزازات في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو ثماني سنوات.

وقال ليندركينغ، في تغريدة نشرها مكتب الشرق الأدنى في وزارة خارجية الولايات المتحدة على تويتر، إنه التقى في مسقط بنائب وزير الخارجية العماني خليفة الحارثي ومسؤولين آخرين.

ووفق المكتب، أشاد المبعوث الأمريكي بجهود سلطنة عمان لدفع السلام باليمن، مشددا على أنه يجب على الأطراف في اليمن اغتنام الفرصة ووقف الاستفزازات التي تخاطر بدفع اليمن مرة أخرى إلى حرب مدمرة.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء مبعوثها الخاص جولة غير محددة المدة تشمل سلطنة عمان والسعودية لدعم ما سمته جهود السلام المتواصلة.

وتأتي تحركات المبعوث الأمريكي مع تواصل جهود دولية لتمديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.

وبعد انتهاء الهدنة، بدأ الحوثيون تصعيد هجماتهم ضد المنشآت النفطية الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة لمنعها من تصدير الخام، مشترطين تخصيص العائدات لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.

ومنذ 8 سنوات، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.